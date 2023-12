SORTIE NATURE – LES PLANTES COMESTIBLES DU BAGNAS Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault SORTIE NATURE – LES PLANTES COMESTIBLES DU BAGNAS Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde, 6 mars 2024, Agde. Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-13 12:00:00 Il y a de quoi se nourrir dans la nature, mais pas facile de s’y retrouver parmi toutes ces salades sauvages.Venez apprendre à les reconnaître dans les différents milieux de la réserve..

Il y a de quoi se nourrir dans la nature, mais pas facile de s’y retrouver parmi toutes ces salades sauvages.Venez apprendre à les reconnaître dans les différents milieux de la réserve.

Il y a de quoi se nourrir dans la nature, mais pas facile de s’y retrouver parmi toutes ces salades sauvages.

Apprenez à reconnaître les espèces emblématiques du coin. #ESCAPADENATURE

#ESCAPADEALINFINI EUR.

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-22 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Code postal 34300 Lieu Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Adresse Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Latitude 43.3128964 Longitude 3.52936009 latitude longitude 43.3128964;3.52936009

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/