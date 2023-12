DANS LA PEAU DES GESTIONNAIRES Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde, 29 février 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 09:00:00

fin : 2024-02-29 12:00:00

Initiation aux métiers de l’environnement et de préservation d’espaces naturels..

Initiation aux métiers de l’environnement et de préservation d’espaces naturels.

Initiez-vous aux métiers de protection de l’environnement et de préservation d’espaces naturels grâce aux méthodes scientifiques utilisées par les gestionnaires du Bagnas.

#ESCAPADEALINFINI

EUR.

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE