SORTIE NATURE : DÉCOUVERTE DU LITTORAL Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde, 7 mars 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:00:00

fin : 2024-03-07 16:00:00

Entre mer et dunes, partez à la découverte de la faune et de la flore insoupçonnées des plages.

Récoltez et observez les indices laissés par la mer, et apprenez comment se forment ces montagnes de sable..

Entre mer et dunes, partez à la découverte de la faune et de la flore insoupçonnées des plages.

Récoltez et observez les indices laissés par la mer, et apprenez comment se forment ces montagnes de sable.

De la mer à la dune, percez les secrets de la plage.

Qui sont les habitants de ces étendues de sable ?

Amusez-vous à les chercher et découvrez leur mode de vie plein d’anecdotes.

> Gratuit pour les moins de 6 ans

#ESCAPADENATURE

#ESCAPADEALINFINI

EUR.

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE