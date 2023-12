SORTIE NATURE – LA MAGIE DES PLANTES Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde, 20 février 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:00:00

fin : 2024-02-27 16:00:00

Depuis la nuit des temps, les plantes font partie de notre quotidien. Curieux(ses), venez à la rencontre de celles qui poussent à vos pieds. Vous découvrirez leur histoire et leurs utilités..

Depuis la nuit des temps, les plantes font partie de notre quotidien. Curieux(ses), venez à la rencontre de celles qui poussent à vos pieds. Vous découvrirez leur histoire et leurs utilités.

Guidés par vos sens le temps d’une balade, apprenez à reconnaître les espèces emblématiques du coin et leurs bienfaits pour les hommes !

> Lieu de rendez-vous : Précisé lors de l’inscription.

> Gratuit pour les moins de 6 ans

#ESCAPADEALINFINI

#ESCAPADENATURE

EUR.

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE