SAINT-VALENTIN : COUCHER DE SOLEIL AU BAGNAS Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde, 14 février 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 16:30:00

fin : 2024-02-14 18:30:00

Venez admirer un magnifique coucher du soleil sur l’étang du Bagnas et ressentir l’ambiance qui règne au crépuscule. La tombée de la nuit est un moment propice à l’observation des animaux et leurs comportements amoureux..

Le coucher de soleil sur l’étang est idéal pour s’imprégner de l’ambiance qui règne au crépuscule sur le Bagnas.

Observez les animaux à la tombée de la nuit, et laissez-vous surprendre (ou inspirer) par quelques anecdotes sur leurs comportements amoureux.

> Gratuit pour les moins de 6 ans

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie



