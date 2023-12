JOURNÉES MONDIALES DES ZONES HUMIDES Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Catégories d’Évènement: Agde

Début : 2024-02-03 09:00:00

A l'occasion des Journées mondiales des Zones Humides, l'ADENA vous convie à une visite nature au cœur de la Réserve, la lagune du Bagnas ainsi qu'un atelier dessin de paysage au bord de l'étang.

En constante évolution, les Zones Humides sont de véritables réservoirs de biodiversité.

Découvrez l’incroyable richesse de la lagune du Bagnas en immersion au coeur de la Réserve naturelle. #ESCAPADEINFINI

#ESCAPADENATURE .

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie

