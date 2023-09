LA RESERVE FÊTE SES 40 ANS Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde, 22 novembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Après midi festif pour célébrer les 40 ans de la Réserve du Bagnas..

2023-11-22 14:00:00 fin : 2023-11-22 17:00:00. .

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie



Festive afternoon to celebrate 40 years of the Réserve du Bagnas.

Tarde festiva para celebrar los 40 años de la Reserva de Bagnas.

Festlicher Nachmittag, um das 40-jährige Bestehen des Bagnas-Reservats zu feiern.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE