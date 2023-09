SORTIE NATURE – BALADE AU BORD DES LAGUNES Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde, 26 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Venez découvrir les richesses des lagunes méditerrannéennes En observant les oiseaux et la végétation vous apprendrez le fonctionnement de ce paysage riche et fragile..

2023-10-26 09:00:00 fin : 2023-10-26 12:00:00. EUR.

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie



Come and discover the riches of the Mediterranean lagoons. By observing the birds and vegetation, you’ll learn how this rich and fragile landscape functions.

Venga a descubrir las riquezas de las lagunas mediterráneas. Observando las aves y la vegetación, aprenderá cómo funciona este paisaje rico y frágil.

Entdecken Sie den Reichtum der mediterranen Lagunen. Durch die Beobachtung der Vögel und der Vegetation lernen Sie, wie diese reiche und empfindliche Landschaft funktioniert.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE