SORTIE NATURE – DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde, 2 septembre 2023, Agde.

Venez observer la diversité d’oiseaux et les magnifiques paysages au bord de l’étang du Bagnas lors des visites guidées, équipés de jumelles et de longues-vues..

2023-09-02 09:00:00 fin : 2023-09-27 12:00:00. EUR.

Come and observe the diversity of birds and the magnificent landscapes on the edge of the Bagnas pond during the guided tours, equipped with binoculars and spotting scopes.

Venga a observar la diversidad de aves y los magníficos paisajes de la orilla del estanque de Bagnas durante las visitas guiadas, equipadas con prismáticos y catalejos.

Beobachten Sie bei den geführten Touren die Vogelvielfalt und die wunderschöne Landschaft am Ufer des Etang du Bagnas, ausgerüstet mit Ferngläsern und Spektiven.

