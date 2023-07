SORTIE NATURE – LES PIEDS DANS LA LAGUNE Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde, 13 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Venez découvrir ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une petite pêche à l’épuisette. En observant les oiseaux et la végétation vous apprendrez le fonctionnement de ce paysage riche et fragile..

2023-07-13 17:00:00 fin : 2023-07-13 19:00:00. .

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie



Come to discover what is hidden in the lagoon of Thau during a small dip-net fishing trip. You will learn how to recognize and differentiate the species living there.

Guided tours in English on demand for groups, classic visits can be done in French and English.

Reservation mandatory

Venga a descubrir lo que esconde la laguna de Thau a través de una pequeña pesca con red. Observando las aves y la vegetación aprenderemos cómo funciona este paisaje rico y frágil.

Entdecken Sie mithilfe eines kleinen Kescherfangs, was sich in der Lagune von Thau verbirgt. Durch das Beobachten der Vögel und der Vegetation lernen wir, wie diese reiche und empfindliche Landschaft funktioniert.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE