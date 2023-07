SORTIE NATURE – LE MONDE DES INSECTES Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde, 12 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Munis de filets à papillons et de boîtes loupes, vous partirez comme des explorateurs pour observer les insectes. Un monde fascinant qu’on pourra observer de plus près..

2023-07-12 10:00:00 fin : 2023-07-12 12:00:00. EUR.

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie



Equipped with butterfly nets and magnifying boxes, you will set out like explorers to observe the insects. A fascinating world that you will be able to observe up close. Meeting point Maison de la Réserve.

Equipados con redes para mariposas y cajas de lupas, partirán como exploradores para observar los insectos. Un mundo fascinante que podrá observar de cerca. Punto de encuentro Maison de la Réserve.

Ausgestattet mit Schmetterlingsnetzen und Lupendosen machen Sie sich wie Entdecker auf den Weg, um Insekten zu beobachten. Eine faszinierende Welt, die wir aus nächster Nähe betrachten können. Treffpunkt Maison de la Réserve.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE