BAL DES MONSTRES ROUTE DE SERRY Moineville, 28 octobre 2023, Moineville.

Moineville,Meurthe-et-Moselle

BAL DES MONSTRES

Samedi 28 et mardi 31/10 de 19h à 22h

10 euros par enfant, gratuit pour les parents et les moins de 2 ans

Animations diverses

boissons et bonbons

accès à l’île aux loulous

repas sur réservation

1 pizza 10 euros 1/2 pizzas 5 euros. Enfants

Lundi 2023-10-28 19:00:00 fin : 2023-10-31 22:00:00. 0 EUR.

ROUTE DE SERRY

Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est



MONSTER BALL

Saturday 28 and Tuesday 31/10 from 7pm to 10pm

10 euros per child, free for parents and under-2s

Various entertainment

drinks and sweets

access to loulous island

meals on reservation

1 pizza 10 euros 1/2 pizzas 5 euros

ESPECTÁCULO FREAK

Sábado 28 y martes 31/10 de 19:00 a 22:00 horas

10 euros por niño, gratis para padres y menores de 2 años

Diversas animaciones

bebidas y dulces

acceso a la isla loulous

comidas previa reserva

1 pizza 10 euros 1/2 pizzas 5 euros

MONSTERBALL

Samstag, 28. und Dienstag, 31.10. von 19.00 bis 22.00 Uhr

10 Euro pro Kind, kostenlos für Eltern und Kinder unter 2 Jahren

Verschiedene Animationen

getränke und Süßigkeiten

zugang zur Insel der Loulous

mahlzeiten auf Vorbestellung

1 Pizza 10 Euro 1/2 Pizzen 5 Euro

