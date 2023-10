LA MARCHE ROSE DES RPE ROUTE DE SERRY Moineville, 12 octobre 2023, Moineville.

Moineville,Meurthe-et-Moselle

Marche de 1,5 km

Départ de la base de loisirs Solan

Accueil à partir de 09h00

Départ de la marche à 09h30

Gouter offert à la fin de la marche. Tout public

Jeudi 2023-10-12 09:00:00 fin : 2023-10-12 12:00:00. 0 EUR.

ROUTE DE SERRY

Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est



1.5 km walk

Departure from the Solan leisure center

Welcome from 09:00

Walk starts at 09:30

Gouter offered at the end of the walk

1,5 km a pie

Salida desde el centro de ocio de Solan

Bienvenida a partir de las 09:00

El paseo comienza a las 09:30

Almuerzo ofrecido al final de la caminata

Wanderung von 1,5 km

Start an der Freizeitanlage Solan

Empfang ab 09.00 Uhr

Start der Wanderung um 09:30 Uhr

Kostenloses Gouter am Ende der Wanderung

