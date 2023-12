Cet évènement est passé Village des Art Izan – Afterwork Route de Serres Ascain Catégories d’Évènement: Ascain

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 09:00:00

fin : 2023-12-31 21:00:00 Le Village des Art Izan vous accueille à l’afterwork organisé au centre équestre d’Ascain, au programme:

– Exposition galerie d’art, pièces uniques

– Conférence, débats table ronde

– Ecole de la vie, ateliers pédagogiques/artistiques

– Spectacles vivants

– Concerts live

– Contes

– Talo, pintxo, vin, eau.

Route de Serres

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

