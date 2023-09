Halloween autrement Route de Sélestat Kintzheim, 21 octobre 2023, Kintzheim.

Kintzheim,Bas-Rhin

Cette année, pour sa 10ème édition d’Halloween Autrement, le Parc Cigoland vous invite à la découverte d’un événement joyeux et vraiment différent ; le Dia de los Muertos (Le jour des morts au Mexique).

2023-10-21 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Route de Sélestat

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



This year, for its 10th edition of Halloween Autrement, Cigoland Park invites you to discover a joyful and truly different event: Dia de los Muertos (Day of the Dead in Mexico)

Este año, para su 10ª edición de Halloween Autrement, Cigoland Park le invita a descubrir un acontecimiento alegre y realmente diferente: el Día de los Muertos (Día de los Difuntos en México)

Ausgabe von Halloween Anders lädt Sie der Cigoland Park dieses Jahr ein, ein fröhliches und wirklich anderes Ereignis zu entdecken: den Dia de los Muertos (Tag der Toten in Mexiko)

