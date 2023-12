Contes de Noël – Le théâtre des 2 Haches de Schirrhein-Schirrhoffen Route de Schwabwiller Haguenau, 13 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 15:00:00

fin : 2023-12-13

Le théâtre des Deux Haches de Schirrhein-Schirrhoffen organise l’heure du conte de Noël à l’auberge du Gros Chêne à Haguenau , située au cœur de la forêt indivise. Les enfants plongeront dans l’ambiance des contes de Noël. Des magiciennes de l’oralité et une musicienne du théâtre des Deux Haches vont recréer l’ambiance des veillées près d’un feu de bois avant la dégustation d’un bon goûter..

EUR.

Route de Schwabwiller

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme de Haguenau