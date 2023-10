PARCOURS ENFANT : À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DE MARCEL Route de Saumoussay Bellevigne-les-Châteaux, 21 octobre 2023, Bellevigne-les-Châteaux.

Bellevigne-les-Châteaux,Maine-et-Loire

Rendez-vous à la Maison Edonis pour une activité qui ravira petits et grands !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Route de Saumoussay

Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Join us at Maison Edonis for an activity that will delight young and old alike!

Únase a nosotros en la Maison Edonis para una actividad que hará las delicias de grandes y pequeños

Treffen Sie sich im Edonis-Haus zu einer Aktivität, die Groß und Klein begeistern wird!

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire