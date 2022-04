Route de Saône et Loire 2022 Louhans Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Louhans Saône-et-Loire Louhans EUR 0 0 43ème édition de la Route de Saône et Loire. Course cycliste FSGT internationale à étapes.

Prologue en semi-nocturne le vendredi 17/06/2022 à partir de 19h. Départ de la 2ème étape le samedi 18/06/2022 à 14h30. route71.asptt@icloud.com http://www.routedesaoneetloire.fr/ 43ème édition de la Route de Saône et Loire. Course cycliste FSGT internationale à étapes.

