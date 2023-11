COURRÈGES & CUVELIER Route de Sancerre Bué, 24 novembre 2023, Bué.

Bué,Cher

Ingrid et Stefan se partagent la scène durant 2h30 !

Et oui ils font leur spectacle chacun leur tour en (quasi) intégralité !

Ingrid, avec une heure de chansons humoristiques, et Stefan, avec une heure de rires et de folies. Réservation en ligne www.billetweb.fr/sancerre-courr-ges-cuvelier.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 23:45:00. 25 EUR.

Route de Sancerre

Bué 18300 Cher Centre-Val de Loire



Ingrid and Stefan share the stage for 2h30!

Yes, they take it in turns to perform their show (almost) in its entirety!

Ingrid, with an hour of humorous songs, and Stefan, with an hour of laughter and madness. Book online www.billetweb.fr/sancerre-courr-ges-cuvelier

¡Ingrid y Stefan comparten escenario durante 2h30!

Y sí, ¡se turnan para interpretar su espectáculo (casi) al completo!

Ingrid, con una hora de canciones humorísticas, y Stefan, con una hora de risas y locura. Reserva en línea en www.billetweb.fr/sancerre-courr-ges-cuvelier

Ingrid und Stefan teilen sich 2,5 Stunden lang die Bühne!

Und ja, sie führen ihre Show abwechselnd (fast) vollständig auf!

Ingrid mit einer Stunde humorvoller Lieder und Stefan mit einer Stunde voller Lachen und Verrücktheiten. Online-Reservierung www.billetweb.fr/sancerre-courr-ges-cuvelier

Mise à jour le 2023-11-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois