Braderie du Secours Populaire Route de Salviac Gourdon, 14 décembre 2023, Gourdon.

Gourdon Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14 14:00:00

fin : 2023-12-14 17:00:00

À la veille de Noël, et en ces temps particulièrement difficiles, c’est une bonne occasion à saisir de faire plaisir à moindre coût.; le tout à des prix cassés tout en pratiquant la solidarité, car tous les fonds recueillis par le Secours Populaire permettent de venir en aide aux familles en difficulté..

À la veille de Noël, et en ces temps particulièrement difficiles, c’est une bonne occasion à saisir de faire plaisir à moindre coût.; le tout à des prix cassés tout en pratiquant la solidarité, car tous les fonds recueillis par le Secours Populaire permettent de venir en aide aux familles en difficulté.

Pour cette fin d’année, l’antenne de Gourdon du Secours Populaire Français tient une grande braderie histoire de permettre de derniers achats pour les fêtes. Comme d’habitude les prix déjà fort bas pratiqués par le SPF sont ramenés à un niveau-plancher. La lingerie, les vêtements, tout ce qui concerne l’habillement est ramené à 50 centimes la pièce, sauf les produits tout neufs qui coûtent un euro de plus. Les amoureux de lecture peuvent acquérir dix livres pour un euro et toute la partie bibelots, jeux, jouets, électro-ménager, vaisselles, lustres, etc… est à 50% du coût habituel. Ceci concerne également tout le mobilier.

Pour la fin d’année la boutique-solidaire du SPF, route de Salviac, fermera ses portes du vendredi 22 décembre au lundi 8 janvier et rouvrira mardi 9 janvier de 14h à 17h.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le SPF les mardis et jeudis de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h, à la boutique-solidaire route de Salviac (avant Bricomarché) et en téléphonant aux mêmes jours et heures au 05 65 27 17 56 .

.

Route de Salviac

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Gourdon