Braderie du Secours Populaire Route de Salviac Gourdon, 29 août 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Une bonne occasion de faire de bonnes affaires tout en pratiquant la solidarité. (Tous les fonds recueillis par le Secours Populaire permettent de venir en aide aux familles en difficulté.).

2023-08-29 14:00:00 fin : 2023-08-29 17:00:00. .

Route de Salviac

Gourdon 46300 Lot Occitanie



A great opportunity to do some good business while practicing solidarity. (All funds raised by Secours Populaire go to help families in difficulty)

Es una gran oportunidad para hacer un buen negocio y, al mismo tiempo, mostrar solidaridad. (Todo el dinero recaudado por Secours Populaire se destina a ayudar a familias con dificultades)

Eine gute Gelegenheit, Schnäppchen zu machen und gleichzeitig Solidarität zu üben. (Alle von der Secours Populaire gesammelten Gelder ermöglichen es, Familien in Not zu helfen)

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Gourdon