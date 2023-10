Grande soirée Franco-Polonaise Route de Sainte-Gemme Boulleret, 4 novembre 2023, Boulleret.

Boulleret,Cher

Vous connaissez la Bigos Party???

C’est le nom de la choucroute polonaise, l’héroïne du jour !!.

Samedi 2023-11-04 20:00:00 fin : 2023-11-04 . 16 EUR.

Route de Sainte-Gemme

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



Have you heard of the Bigos Party???

It’s the name of the Polish sauerkraut, the heroine of the day!

¿Ha oído hablar de la Fiesta de Bigos?

Es el nombre del chucrut polaco, ¡la heroína del día!

Kennen Sie die Bigos Party?

Das ist der Name des polnischen Sauerkrauts, der Held des Tages!

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois