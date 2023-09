Rencontre avec un auteur route de Sainte Cécile Suze-la-Rousse, 12 octobre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Chantal Condomine est née en 1966 et vit en Drôme provençale dans le charmant village de Suze-la-Rousse.

Autrice de nouvelles, elle s’inspire de la vie qui l’entoure, parce que rien ne vaut la réalité́ pour imaginer des histoires..

2023-10-12 18:00:00 fin : 2023-10-12 19:30:00. .

route de Sainte Cécile salle des ainés

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Chantal Condomine was born in 1966 and lives in the charming Provencal village of Suze-la-Rousse in the south of France.

An author of short stories, she draws inspiration from the life around her, because nothing beats reality? to imagine stories.

Chantal Condomine nació en 1966 y vive en el encantador pueblo provenzal de Suze-la-Rousse, en el sur de Francia.

Como escritora de cuentos, se inspira en la vida que la rodea, porque no hay nada mejor que la realidad… para imaginar historias.

Chantal Condomine wurde 1966 geboren und lebt in der Dro?me Provenc?ale in dem charmanten Dorf Suze-la-Rousse.

Sie schreibt Kurzgeschichten und lässt sich vom Leben um sie herum inspirieren, denn nichts ist besser als die Realität.

