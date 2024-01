Band Côtes et Cuivres : Concert du Brass Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye, dimanche 21 janvier 2024.

Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21

Le Brass Band Côtes & Cuivres est né en 2010 à Blaye, du désir commun des professeurs de cuivres et percussions de la région Haute Gironde, de promouvoir leurs instruments et ce type d’orchestre. Cette formation, très répandue en Angleterre, se développe de plus en plus en France. Proche des orchestres d’harmonie par le répertoire qu’il propose, le Brass Band apporte des couleurs très personnelles dues à sa composition. Ce brass band, dirigé par Jérôme Carré depuis sa création, est la réunion de musiciens professionnels, de professeurs, d’élèves de pôles d’enseignement supérieur, de conservatoires, d’écoles de musique, mais aussi de musiciens amateurs heureux de partager leur passion.

Il se produit dans la région Nouvelle Aquitaine, sous forme de

concerts, d’animations pédagogiques ou lors d’échanges avec des

ensembles instrumentaux, vocaux.

EUR.

Route de Saint-Savin

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Blaye