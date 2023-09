Cie Fantasmagic : Cabaret Rêveries Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye, 16 décembre 2023, Saint-Christoly-de-Blaye.

Saint-Christoly-de-Blaye,Gironde

Rêveries est une très belle revue Parisienne, un hymne à la fraîcheur, à la féérie et à la beauté, qui incite le public à toujours conserver son âme d’enfant. Un bébé comique et un

meneur de revue servent de fil conducteur. Les tableaux s’enchaînent entre ballets, attractions, chansons, magiciens, cancan, costumes originaux et chorégraphies entraînantes.

Laissez-vous emporter par nos Rêveries, et envoûter par nos sublimes ou étranges créatures… Rêveries est une revue de cabaret moderne, mais néanmoins traditionnelle avec danseuses, magiciens et french cancan, dans de grands tableaux colorés (le cirque, la

forêt enchantée, Gatsby…) et des attractions de premier plan.

Ce show est une adaptation en tournée du show ETERNITŸ, créé par Pathy Bad et qui était une revue phare de l’Ange Bleu de Bordeaux.

Ce fut un énorme succès durant deux saisons consécutives avec près

de 190 000 spectateurs.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Route de Saint-Savin

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rêveries is a beautiful Parisian revue, a hymn to freshness, enchantment and beauty, which encourages audiences to always keep their childlike soul. A comic baby and a

and a showman serve as the common thread. One tableau follows another, with ballets, attractions, songs, magicians, cancan, original costumes and lively choreography.

Let yourself be carried away by our Rêveries, and be bewitched by our sublime or strange creatures… Rêveries is a modern, yet traditional cabaret revue featuring dancers, magicians and the French cancan, in large, colorful tableaux (the circus, the enchanted forest, Gatsby, etc.)

enchanted forest, Gatsby…) and top-notch attractions.

This show is a touring adaptation of the ETERNIT? show, created by Pathy Bad, which was a flagship revue at Bordeaux?s Ange Bleu.

It was a huge success for two consecutive seasons, with almost

190,000 spectators

Rêveries es una hermosa revista parisina, un canto a la frescura, el encanto y la belleza, que anima al público a conservar siempre su espíritu infantil. Un bebé cómico y un

un bebé cómico y un director de revista. Un retablo tras otro, con ballets, atracciones, canciones, magos, cancán, disfraces originales y animadas coreografías.

Déjese llevar por nuestras Rêveries, y déjese hechizar por nuestras sublimes o extrañas criaturas… Rêveries es una revista de cabaret moderna y tradicional, con bailarines, magos y el cancán francés, sobre un fondo de coloridos cuadros (el circo, el bosque encantado, Gatsby, etc.)

(el circo, el bosque encantado, Gatsby…) y atracciones de primer orden.

Este espectáculo es una adaptación itinerante del espectáculo ETERNIT?, creado por Pathy Bad y que fue una revista emblemática en el Ange Bleu de Burdeos.

Fue un gran éxito durante dos temporadas consecutivas, con cerca de 190.000 espectadores

190.000 espectadores

Rêveries ist eine sehr schöne Revue aus Paris, eine Hymne an die Frische, den Zauber und die Schönheit, die das Publikum dazu anregt, immer seine kindliche Seele zu bewahren. Ein komisches Baby und ein

revueführer dienen als roter Faden. Die Bilder reihen sich aneinander mit Ballett, Attraktionen, Liedern, Zauberern, Cancan, originellen Kostümen und mitreißenden Choreografien.

Lassen Sie sich von unseren Rêveries mitreißen und von unseren erhabenen oder seltsamen Kreaturen verzaubern… Rêveries ist eine moderne, aber dennoch traditionelle Kabarett-Revue mit Tänzerinnen, Zauberern und French Cancan in großen, farbenfrohen Bildern (der Zirkus, der

zauberwald, Gatsby…) und erstklassigen Attraktionen.

Diese Show ist eine Tourneeadaption der Show ETERNIT?, die von Pathy Bad kreiert wurde und eine der wichtigsten Revuen des Blauen Engels in Bordeaux war.

Die Show war in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten ein Riesenerfolg mit fast

190.000 Zuschauern

