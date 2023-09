Théâtre : La dégustation Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye, 2 décembre 2023, Saint-Christoly-de-Blaye.

Saint-Christoly-de-Blaye,Gironde

Ce spectacle a reçu le Molière de la meilleure comédie en 2019.

Divorcé du genre bourru et célibataire depuis trop longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins. Hortense, engagée dans l’associatif, tout proche de finir vieille fille, débarque un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher. Et quand trois personnes issues d’univers si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur, ou un chaos total. Chacun à leur manière, ils vont sérieusement

déguster !

DISTRIBUTION

Comédie d’Ivan Calbérac

Avec : Renaud Calvet, Marine Segalen, Mathieu Blasquez, Jean Mourière et

David Theboeuf

Mise en scène : Jean Mourière

Tout public..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. EUR.

Route de Saint-Savin

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This show won the Molière for best comedy in 2019.

A gruff divorcee and bachelor for too long, Jacques runs a small wine cellar by himself. One day, Hortense, who is involved in community work and is very close to becoming an old maid, comes into his store and decides to sign up for a wine-tasting workshop. But for two lost souls to recognize each other, it sometimes takes a minor miracle. That miracle is Steve, a young parolee who, against all odds, brings them together. And when three people from such different worlds meet, it’s sometimes a great joy, or sometimes total chaos. Each in their own way, they will seriously

enjoy!

DISTRIBUTION

Comedy by Ivan Calbérac

Starring : Renaud Calvet, Marine Segalen, Mathieu Blasquez, Jean Mourière and

David Theboeuf

Directed by: Jean Mourière

All audiences.

Este espectáculo ganó el Molière a la mejor comedia en 2019.

Jacques, un rudo divorciado que lleva demasiado tiempo soltero, regenta él solo una pequeña bodega. Hortense, que participa en trabajos comunitarios y está a punto de convertirse en una solterona, aparece un día en su tienda y decide apuntarse a un taller de cata de vinos. Pero para que dos almas perdidas se reconozcan, a veces hace falta un pequeño milagro. Ese milagro es Steve, un joven en libertad condicional que, contra todo pronóstico, los une. Y cuando tres personas de mundos tan diferentes se encuentran, puede ser un encuentro feliz, o un caos total. Cada uno a su manera, lo van a

¡disfrutar!

DISTRIBUCIÓN

Comedia de Ivan Calbérac

Protagonistas : Renaud Calvet, Marine Segalen, Mathieu Blasquez, Jean Mourière y

David Theboeuf

Dirección: Jean Mourière

Todos los públicos.

Diese Aufführung wurde 2019 mit dem Molière für die beste Komödie ausgezeichnet.

Der geschiedene Jacques, ein ruppiger Typ und schon viel zu lange Single, betreibt allein einen kleinen Weinkeller. Hortense, die sich für gemeinnützige Zwecke engagiert und ganz nah dran ist, als alte Jungfer zu enden, taucht eines Tages in seinem Laden auf und beschließt, sich für einen Weinproben-Workshop anzumelden. Doch damit sich zwei verlorene Seelen wiedererkennen, bedarf es manchmal eines kleinen Wunders. Dieses Wunder heißt Steve, ein junger Mann auf Bewährung, der die beiden entgegen aller Erwartungen zusammenbringt. Und wenn drei Menschen aus so unterschiedlichen Welten aufeinandertreffen, ist das manchmal ein großes Glück, manchmal aber auch ein totales Chaos. Jeder von ihnen wird auf seine Weise ernsthaft

schmecken!

VERTRIEB

Komödie von Ivan Calbérac

Mit : Renaud Calvet, Marine Segalen, Mathieu Blasquez, Jean Mourière und

David Theboeuf

Regie: Jean Mourière

Für alle Zuschauer.

