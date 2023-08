Les virades de l’espoir – 17e édition Route de Saint-Pée Oloron-Sainte-Marie, 24 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Dès 7h30 : Marches avec le Brevet Audax 25km allure 6km/h, 9h : 12km, 10h30 : 5km, 11h30 : 3km

8h30 : Vtt – 2 parcours, 10 et 31km.

8h45 : Vélo route – 2 parcours, 72 et 36km.

9h : Marche nordique, 11km.

9h/ 9h45 : Marches (17 ou 7.5 km – marche familiale-) et VTC (40 et 10 ou 15 km -rando familiale-) – Départ mairie d’Aren

9h30 : Trail course, 10km (en solo ou binôme adulte/enfant, à partir de 10 ans- sur les 2 derniers km) – 165 m D+ / 9h35 : Trail marche, 10 km.

10h : marche de 5km (départ école de Ledeuix)

10h45 : course parent/ enfant, les enfants courent, puis les parents, puis les 2 ensemble.

Vélo route, Vtt, Marche nordique, marches, marches et Vtc : inscriptions sur place.

11h : le village des enfants

Animations musicales sur place.

Restauration : repas adulte : Entrée, axoa de porc, riz, fromage, dessert, boisson, café / repas enfant : saucisse, frites, dessert, boisson..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 20:00:00. EUR.

Route de Saint-Pée Stade

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 7:30am: Walks with the Brevet Audax 25km pace 6km/h, 9am: 12km, 10:30am: 5km, 11:30am: 3km

8:30am: Mountain biking – 2 courses, 10 and 31km.

8:45 am: Road bike – 2 routes, 72 and 36km.

9am: Nordic walking, 11km.

9h/ 9h45: Walks (17 or 7.5 km – family walk-) and VTC (40 and 10 or 15 km – family run-) – Departure from Aren town hall

9:30am: Trail run, 10km (solo or in pairs adult/child, from age 10 – on the last 2 km) – 165 m D+ / 9:35am: Trail walk, 10 km.

10am: 5km walk (departure from Ledeuix school)

10:45 am: parent/child race, children run, then parents, then the 2 together.

Road bikes, mountain bikes, Nordic walking, walks and mountain bikes: on-site registration.

11 a.m.: children’s village

Musical entertainment on site.

Catering: adult meal: starter, pork axoa, rice, cheese, dessert, drink, coffee / children’s meal: sausage, French fries, dessert, drink.

A partir de las 7.30h: Paseos con el Brevet Audax 25km a 6km/h, 9h: 12km, 10.30h: 5km, 11.30h: 3km

8.30h: Bicicleta de montaña – 2 rutas, 10 y 31km.

8.45am: Ciclismo de carretera – 2 rutas, 72 y 36km.

9.00: Marcha nórdica, 11 km.

9.00/9.45: Paseos (17 o 7,5 km – paseo familiar) y VTC (40 y 10 o 15 km – paseo familiar) – Salida desde el ayuntamiento de Aren

9.30h: Trail run, 10km (solo o parejas de adultos y niños a partir de 10 años – últimos 2 km) – 165 m D+ / 9.35h: Trail walk, 10 km.

10h: 5 km a pie (salida de la escuela de Ledeuix)

10h45: carrera padres/hijos, los niños corren, luego los padres, luego los dos juntos.

Bicicletas de carretera, bicicletas de montaña, marcha nórdica, paseos y bicicletas de montaña: inscripción in situ.

11h: pueblo de los niños

Animación musical in situ.

Restauración: comida para adultos: entrante, axoa de cerdo, arroz, queso, postre, bebida, café / comida para niños: salchicha, patatas fritas, postre, bebida.

Ab 7:30 Uhr: Wanderungen mit dem Brevet Audax 25km Tempo 6km/h, 9 Uhr: 12km, 10:30 Uhr: 5km, 11:30 Uhr: 3km

8:30 Uhr: Mountainbike – 2 Strecken, 10 und 31km.

8:45 Uhr: Rennrad – 2 Strecken, 72 und 36km.

9 Uhr: Nordic Walking – 11km.

9h/ 9h45 : Marches (17 oder 7.5 km – Familienmarsch-) und VTC (40 und 10 oder 15 km -Familienrando-) – Start Rathaus von Aren

9.30 Uhr: Trailrunning, 10 km (solo oder zu zweit Erwachsene/Kinder, ab 10 Jahren- auf den letzten 2 km) – 165 m D+ / 9.35 Uhr: Trail Walking, 10 km.

10 Uhr: Wanderung 5 km (Start in der Schule von Ledeuix)

10:45 Uhr: Eltern-Kind-Lauf, die Kinder laufen, dann die Eltern, dann beide zusammen.

Rennrad, Mountainbike, Nordic Walking, Wanderungen, Märsche und Mountainbikes: Anmeldung vor Ort.

11 Uhr: Das Dorf der Kinder

Musikalische Unterhaltung vor Ort.

Verpflegung: Erwachsenenmahlzeit: Vorspeise, Schweinefleischaxoa, Reis, Käse, Dessert, Getränk, Kaffee / Kindermahlzeit: Bratwurst, Pommes frites, Dessert, Getränk.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn