C’est l’heure des histoires : C’est Noël ! Route de Saint Mathieu Cussac, 13 décembre 2023 15:00, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

Viens écouter les plus belles histoires de Noël du réseau des médiathèques Ouest Limousin et savourer un bon goûter de Noël ! Pour les enfants à partir de 4 ans..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

Route de Saint Mathieu

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and listen to the most beautiful Christmas stories from the Ouest Limousin media library network, and enjoy a good Christmas snack! For children aged 4 and over.

Venga a escuchar los cuentos de Navidad más bonitos de la red de mediatecas del Ouest Limousin y disfrute de una sabrosa merienda navideña Para niños a partir de 4 años.

Komm und hör dir die schönsten Weihnachtsgeschichten aus dem Netzwerk der Mediatheken Ouest Limousin an und genieße einen leckeren Weihnachtssnack! Für Kinder ab 4 Jahren.

