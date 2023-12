Concours de pétanque en doublette route de Saint-Martin Limeuil, 10 décembre 2023 14:00, Limeuil.

Limeuil,Dordogne

Concours de pétanque en doublette au profit du Téléthon. Plusieurs lots à gagner.

Pour vous réchauffer : vin chaud, crêpes, chocolat chaud.

Rendez-vous au terrain de pétanque à 14h.

route de Saint-Martin

Double pétanque competition in aid of the Telethon. Several prizes to be won.

Warm up with mulled wine, crêpes and hot chocolate.

Meet at the pétanque court at 2pm

Doble competición de petanca a beneficio del Teletón. Varios premios en juego.

Calentamiento con vino caliente, crepes y chocolate caliente.

Cita en la pista de petanca a las 14:00

Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack zugunsten des Telethon. Mehrere Preise zu gewinnen.

Zum Aufwärmen: Glühwein, Crêpes, heiße Schokolade.

Treffpunkt auf dem Boulespielplatz um 14 Uhr

