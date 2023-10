Soirée 80 / 90 / 2000 Route de Saint-Magne Saint-Magne, 25 novembre 2023, Saint-Magne.

Saint-Magne,Gironde

Le Comité des fêtes de Saint Magne vous retrouve le Samedi 25 novembre à partir de 19h, à la salle des fêtes de St Magne, pour une soirée LEGENDAIRE !

Au programme : de la musique branchée qui vous rendra nostalgique, des cocktails, des burgers..

Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place.

Si c’est pour boire un verre, vous êtes aussi évidemment les bienvenus !.

2023-11-25

Route de Saint-Magne Salle des fêtes

Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Saint Magne is looking forward to seeing you on Saturday November 25 from 7pm, at the St Magne village hall, for a LEGENDARY evening!

On the program: nostalgic music, cocktails, burgers…

Don’t forget to book if you want to eat in.

If you’d like a drink, you’re more than welcome!

El Comité de Fiestas de Saint Magne le espera el sábado 25 de noviembre a partir de las 19:00 h en la sala de fiestas de Saint Magne para una velada LEGENDARIA

En el programa: música de moda que le pondrá nostálgico, cócteles, hamburguesas…

No olvide reservar si desea comer en casa.

Si quieres tomar una copa, ¡eres más que bienvenido!

Das Festkomitee von St Magne trifft sich mit Ihnen am Samstag, den 25. November ab 19 Uhr im Festsaal von St Magne zu einem LEGENDÄREN Abend!

Auf dem Programm stehen: trendige Musik, die Sie nostalgisch werden lässt, Cocktails, Burger…

Denken Sie an eine Reservierung, wenn Sie vor Ort essen möchten.

Wenn Sie nur etwas trinken möchten, sind Sie natürlich auch herzlich willkommen!

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Val de l’Eyre