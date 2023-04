Pâques au Souterroscope des Ardoisières Route de Saint-Lô Caumont-sur-Aure Caumont-sur-Aure Catégories d’Évènement: Calvados

2023-04-08 11:00:00 11:00:00 – 2023-04-08 17:00:00 17:00:00

Le Souterroscope des Ardoisières vous propose de venir fêter Pâques et de profiter des animations proposées sur place : Atelier maquillage, jeu de piste, mascotte du lapin de Pâques, structure gonflable, jeux en bois… De quoi passer une belle journée en famille !

