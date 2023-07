SUMMER PARTY Route de Saint Lambert Cauville, 5 août 2023, Cauville.

Cauville,Calvados

Le Soubock reprend ses soirées et vous invite à venir lors des summers party qui se déroulent le 5 et 12 août..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

Route de Saint Lambert

Cauville 14770 Calvados Normandie



Le Soubock is back, and invites you to come along to our summers parties on August 5 and 12.

El Soubock está de vuelta, y le invita a asistir a las fiestas de verano los días 5 y 12 de agosto.

Das Soubock veranstaltet wieder Partys und lädt Sie zu den Sommerpartys am 5. und 12. August ein.

