Festival de jeux de société Ascain en jeux
18 novembre 2023

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

Le temps d’un Week end, le Festival d’Ascain en jeux vous propose des activités ludiques en accès libre, à tous et à toutes, venez vous retrouver en famille, entre amis, entre joueurs ! De nombreuses associations, éditeurs & boutiques de jeux de société du Pays Basque s’unies pour le plaisir de partager notre passion du jeu avec le plus grand nombre. Pour notre 3ème édition, nous vous proposons en entrée libre : des centaines de jeu de société (enfants, famille, experts,…), initiation jeux de rôle, Escape Game, conte & jeux, Loup garou de Thiercelieux, Backgammon, Rubik’s Cube….

Route de Saint-Ignace Salle Biltoki

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For a whole weekend, the Ascain en jeux Festival offers free access to playful activities for all, whether you’re with family, friends or fellow gamers! Numerous associations, publishers and board game stores in the Basque region join forces to share our passion for games with as many people as possible. For our 3rd edition, we’re offering free entry to hundreds of board games (for children, families, experts, etc.), role-playing initiation, Escape Game, storytelling & games, Loup garou de Thiercelieux, Backgammon, Rubik’s Cube?

Durante todo un fin de semana, el Festival Ascain en jeux ofrecerá acceso gratuito a actividades lúdicas para todos los públicos. ¡Ven a reunirte con tu familia, tus amigos y tus compañeros de juego! Numerosas asociaciones, editoriales y tiendas de juegos de mesa del País Vasco se unen para compartir nuestra pasión por los juegos con el mayor número de personas posible. Para nuestra 3ª edición, ofrecemos la entrada gratuita a cientos de juegos de mesa (para niños, familias, expertos, etc.), iniciación al rol, Escape Game, cuentacuentos y juegos, Hombres lobo de Thiercelieux, Backgammon, Cubo de Rubik?

Das Festival « Ascain en jeux » bietet ein Wochenende lang frei zugängliche Spielaktivitäten für alle, die sich mit der Familie, Freunden oder Spielern treffen möchten Zahlreiche Vereine, Verlage und Boutiquen für Gesellschaftsspiele aus dem Baskenland haben sich zusammengetan, um unsere Leidenschaft für Spiele mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Ausgabe bieten wir Ihnen bei freiem Eintritt: Hunderte von Gesellschaftsspielen (Kinder, Familien, Experten,?), Rollenspiele, Escape Game, Märchen & Spiele, Loup garou de Thiercelieux, Backgammon, Rubik?s Cube,?

