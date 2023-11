LA FÊTE DE L’ARBRE Route de Saint-Hilaire Carcassonne, 3 décembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Venez participer à La Fête de l’Arbre !

Grand marché avec plus de 60 exposants dont 20 pépiniéristes Bio et/ou Nature et Progrès, producteurs et artisans.

Tables rondes, conférences, ateliers et spectacle autour du thème de la forêt !

Restauration et Buvette Bio sur place !

Entrée participation libre..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Route de Saint-Hilaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Come and take part in La Fête de l’Arbre!

Large market with over 60 exhibitors, including 20 organic and/or Nature et Progrès nurseries, producers and craftspeople.

Round tables, conferences, workshops and shows on the theme of the forest!

Organic food and refreshments on site!

Admission free.

¡Venga y participe en La Fête de l’Arbre!

Un gran mercado con más de 60 expositores, entre ellos 20 viveros ecológicos y/o Nature et Progrès, productores y artesanos.

Mesas redondas, conferencias, talleres y un espectáculo sobre el tema del bosque

Comida y refrescos ecológicos in situ

Entrada gratuita.

Nehmen Sie an La Fête de l’Arbre teil!

Großer Markt mit mehr als 60 Ausstellern, darunter 20 Bio- und/oder Nature et Progrès-Baumschulen, Produzenten und Handwerker.

Runde Tische, Vorträge, Workshops und eine Show rund um das Thema Wald!

Essen und Trinken aus biologischem Anbau vor Ort!

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme