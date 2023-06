JEP 2023 – SPECIAL It’s Wine Time des Coteaux du Giennois au bord de l’eau Route de Saint Gondon Gien, 16 septembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, profitez d’une animation « It’s Wine Time », des dégustations de l’AOC Coteaux du Giennois au bord de l’eau avec un départ en début de soirée..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 19:30:00. 12 EUR.

Route de Saint Gondon

Gien 45720 Loiret Centre-Val de Loire



As part of the Heritage Days, enjoy an animation « It’s Wine Time », tastings of the AOC Coteaux du Giennois at the waterfront with a departure in early evening.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, disfrute de un evento « Es la hora del vino », degustaciones de los Coteaux du Giennois AOC a orillas del agua con salida a primera hora de la tarde.

Profitieren Sie im Rahmen der Tage des Kulturerbes von der Animation « It’s Wine Time », Verkostungen des AOC Coteaux du Giennois am Wasser mit Start am frühen Abend.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT GIEN