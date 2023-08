Rencontre de véhicules anciens à Zimmerbach route de Saint-Gilles Zimmerbach, 10 septembre 2023, Zimmerbach.

Zimmerbach,Haut-Rhin

Cette année la 205 est à l’honneur pour ses 40 ans !.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:00:00. EUR.

route de Saint-Gilles

Zimmerbach 68230 Haut-Rhin Grand Est



This year, the 205 celebrates its 40th anniversary!

Este año, la 205 celebra su 40 aniversario

Dieses Jahr steht die 205 im Mittelpunkt, da sie 40 Jahre alt wird!

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de tourisme de Colmar