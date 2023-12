Cet évènement est passé MARCHÉ DE NOEL MAS ORIGINE Route de Saint-Étienne Montpeyroux Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:30:00

fin : 2023-12-16 17:30:00 Mas Origine vous accueille de 10h30 à 17h30, vivez une journée de Noël avec eux.

Au programme: Découverte du domaine, visite de la cave, dégustation de vins, exposants pour vos cadeaux de Noël, coffrets festifs pour les gourmands, animations pour les enfants: dégustation de jus de raison, espace de jeux, coloriage, visite spéciale du Père-Noël pour le goûter..

Gourmandises: vin chaud pour vous réchauffer, hot-dogs savoureux, Crêpes délicieuses, châtaignes grillées. .

Route de Saint-Étienne

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-12

