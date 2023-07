SOIRÉE MAS ORIGINE Route de Saint-Étienne Montpeyroux, 22 juillet 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Soirée dans le Mas Origine né dans le joli village de Montpeyroux, en 2021, au cœur des Appellations Terrasses du Larzac et Languedoc..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Route de Saint-Étienne

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



Evening at Mas Origine, born in the pretty village of Montpeyroux in 2021, in the heart of the Terrasses du Larzac and Languedoc Appellations.

Una velada en el Mas Origine, nacido en el bonito pueblo de Montpeyroux en 2021, en el corazón de las denominaciones Terrasses du Larzac y Languedoc.

Abend im Mas Origine, das im hübschen Dorf Montpeyroux im Jahr 2021 im Herzen der Appellationen Terrasses du Larzac und Languedoc entstanden ist.

