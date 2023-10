DINER CONCERT DUO SUR CANAP’ Route de Saint-Étienne 2bis Route de Saint Etienne Montpeyroux, 4 novembre 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Samedi 4 novembre à partir de 20h00 au restaurant Le Julia, 2bis route de Saint-Etienne à Montpeyroux (repas unique); Après avoir profité d’un été indien exceptionnel, Duo sur Canap’ revient avec un dîner-concert (presque) hallowennien,.

2023-11-04 20:00:00 fin : 2023-11-04 . .

Route de Saint-Étienne

2bis Route de Saint Etienne

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



Saturday November 4 from 8:00 pm at Le Julia restaurant, 2bis route de Saint-Etienne, Montpeyroux (one meal only); After enjoying an exceptional Indian summer, Duo sur Canap’ returns with an (almost) Hallowennian dinner-concert,

Sábado 4 de noviembre a partir de las 20:00 h en el restaurante Le Julia, 2bis route de Saint-Etienne, Montpeyroux (una sola comida); Tras un verano indio excepcional, el Duo sur Canap’ vuelve con una cena-concierto (casi) de Noche de Brujas,

Samstag, 4. November, ab 20.00 Uhr im Restaurant Le Julia, 2bis route de Saint-Etienne in Montpeyroux (Einheitsmenü); Nachdem Duo sur Canap’ einen außergewöhnlichen Altweibersommer genossen hat, kehren sie mit einem (fast) hallowennischen Dinner-Konzert zurück,

Mise à jour le 2023-10-17 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT