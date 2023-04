DANSE CONTEMPORAINE -THE ROOTS Route de Saint-Clément, 15 avril 2023, Montferrier-sur-Lez.

Durant ces trois jours les bénévoles d’Artisans du Monde Montpellier présenteront ses produits issus du commerce équitable.

Stands de produits alimentaires, d’artisanat et de cosmétique mais aussi des débats et des animations le tout dans une ambiance agréable et solidaire..

2023-04-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-15 22:30:00. EUR.

Route de Saint-Clément

Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie



During these three days, the volunteers of Artisans du Monde Montpellier will present their fair trade products

Stands of food products, handicrafts and cosmetics but also debates and animations all in a pleasant and solidary atmosphere.

Durante estos tres días, los voluntarios de Artisans du Monde Montpellier presentarán sus productos de comercio justo

Puestos de productos alimentarios, artesanales y cosméticos, pero también debates y animaciones, todo ello en un ambiente agradable y solidario.

Während dieser drei Tage werden die Freiwilligen von Artisans du Monde Montpellier ihre Produkte aus fairem Handel präsentieren

Es gibt Stände mit Lebensmitteln, Kunsthandwerk und Kosmetika, aber auch Debatten und Animationen, alles in einer angenehmen und solidarischen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT MONTPELLIER