Sons & Lumières au Château de Fonscolombe Route de Saint-Canadet Le Puy-Sainte-Réparade, 29 novembre 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Le Puy-Sainte-Réparade,Bouches-du-Rhône

Le Château de Fonscolombe pour un spectacle sons et lumières unique sur le thème de Noël.

2023-11-29 17:30:00 fin : 2023-12-09 21:00:00. .

Route de Saint-Canadet

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Château de Fonscolombe for a unique Christmas-themed light and sound show

El Château de Fonscolombe para un espectáculo único de luz y sonido sobre el tema de la Navidad

Das Schloss von Fonscolombe für eine einzigartige Ton- und Lichtshow zum Thema Weihnachten

Mise à jour le 2023-11-20 par Provence Tourisme