Vinon Randonnée pédestre Route de Saint-Bouize, 4 juin 2023, Vinon. Vinon,Cher Gardefort organise sa première randonnée pédestre !

3 parcours:

8km

15km

22km.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 16:00:00. 3 EUR.

Route de Saint-Bouize

Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire



Gardefort organizes its first hike!

3 routes:

8km

15km

22km ¡Gardefort organiza su primera ruta a pie!

3 recorridos:

8km

15km

22km Gardefort organisiert seine erste Wanderung!

3 Strecken:

8km

15km

