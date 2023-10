Concert à la ferme de Théron Route de ruffatel Prayssac, 21 octobre 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Venez profiter d’un concert à la ferme de Théron à Prayssac avec Miss Magle (chanson pouet) et Les Fines Gueules.

2023-10-21 19:00:00 fin : 2023-10-21 . 0 EUR.

Route de ruffatel

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Enjoy a concert at the Ferme de Théron in Prayssac with Miss Magle (chanson pouet) and Les Fines Gueules

Venga a disfrutar de un concierto en la Ferme de Théron en Prayssac con Miss Magle (chanson pouet) y Les Fines Gueules

Genießen Sie ein Konzert auf der Ferme de Théron in Prayssac mit Miss Magle (Chanson pouet) und Les Fines Gueules

