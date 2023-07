LES ÉCURIES DU TAILLIS Route de Rocroi Éteignières, 12 juillet 2023, Éteignières.

Éteignières,Ardennes

Aux Ecuries du Taillis, on apprend en s’amusant!!! Ambre, responsables du Centre Equestre et monitrice vous accueille dans une ambiance familiale. Titulaire d’un BPJEPS équitation, vous découvrirez de nombreuses disciplines équestres: pony games, équifun, voltige, dressage, CSO….. La spécialité de la monitrice? Le Concours de Saut d’Obstacles. Le club propose régulièrement des sorties en concours, pour les débutants et les plus confirmés. Pour les petits? Des cours d’1/2 heure sont proposés à partir de 4 ans + 45 minutes de préparation Pendant les vacances? Place aux stages! stages de : perfectionnement, Baby Poney, passage des galops….. Mais aussi: balades, randonnées… Je suis au Club le mardi, mercredi, vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Pour m’appeler: 07 87 69 40 37.

fin : . EUR.

Route de Rocroi

Éteignières 08260 Ardennes Grand Est



At the Ecuries du Taillis, we learn while having fun!!!! Ambre, responsible for the Equestrian Center and instructor welcomes you in a family atmosphere. Holder of a BPJEPS equitation, you will discover many equestrian disciplines: pony games, equifun, acrobatics, dressage, show jumping….. The speciality of the instructor? The Jumping Competition. The club regularly proposes outings in competitions, for beginners and more experienced riders. For the little ones? 1/2 hour lessons are offered from 4 years old + 45 minutes of preparation during the holidays? Make way for training courses! Training courses for: advanced training, Baby Ponies, galloping….. But also: walks, hikes… I am at the Club on Tuesday, Wednesday, Friday afternoon and Saturday all day long. To call me: 07 87 69 40 37

En las Ecuries du Taillis, aprender es divertido Ambre, responsable del Centro Ecuestre y monitora, le da la bienvenida en un ambiente familiar. Titular de un BPJEPS en equitación, descubrirá muchas disciplinas ecuestres: juegos de ponis, equifun, voltige, doma, CSO….. ¿La especialidad del instructor? Salto de obstáculos. El club ofrece regularmente paseos de competición para principiantes y jinetes más experimentados. ¿Para los más pequeños? Se ofrecen clases de media hora a partir de los 4 años + 45 minutos de preparación ¿Durante las vacaciones? Cursos para: perfeccionamiento, Baby Pony, pasar los galopes….. Pero también: paseos, excursiones… Estoy en el Club el martes, el miércoles, el viernes por la tarde y el sábado todo el día. Para llamarme: 07 87 69 40 37

In den Ecuries du Taillis lernt man mit Spaß! Ambre, die Leiterin des Reitzentrums und Reitlehrerin, empfängt Sie in einer familiären Atmosphäre. Als Inhaber eines BPJEPS Reiten können Sie zahlreiche Reitsportarten entdecken: Ponyspiele, Equifun, Voltigieren, Dressur, CSO…… Was ist die Spezialität der Reitlehrerin? Das Springreiten. Der Verein bietet regelmäßig Turnierausflüge für Anfänger und Fortgeschrittene an. Für die Kleinen? Ab 4 Jahren werden halbstündige Kurse angeboten + 45 Minuten Vorbereitungszeit In den Ferien? Platz für Kurse! Kurse für: Perfektionierung, Baby Pony, Galopps…… Aber auch: Spaziergänge, Wanderungen… Ich bin dienstags, mittwochs, freitags nachmittags und samstags den ganzen Tag im Club. Um mich anzurufen: 07 87 69 40 37

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme