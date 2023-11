Réveillon de la Saint-Sylvestre Route de Rilly Chambon-la-Forêt Catégories d’Évènement: Chambon-la-foret

Loiret Réveillon de la Saint-Sylvestre Route de Rilly Chambon-la-Forêt, 31 décembre 2023, Chambon-la-Forêt. Chambon-la-Forêt,Loiret Grande soirée de la Saint-Sylvestre, animée par Alexandre Dufour..

2023-12-31 fin : 2024-01-01 07:00:00. 110 EUR.

Route de Rilly

Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire



New Year's Eve party, hosted by Alexandre Dufour. Fiesta de Nochevieja, organizada por Alexandre Dufour. Großer Silvesterabend, moderiert von Alexandre Dufour.

