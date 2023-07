Petit Flâneurs – « Hut » : Concert-cabane pour les tout-petits Route de Reims Bétheny, 12 juillet 2023, Bétheny.

Bétheny,Marne

De 6 mois à 3 ans

Compagnie Éclat

Cyprile Meier [soprano]

Sophie Grelié [conception et direction]

Elle chante ! Tu la vois ? La dame elle est là, juste là. Tout près de la hutte. La dame. Oh ! Plus là ! Chuuuuut !

Cachée derrière la hutte ? Je l’entends, elle chante !

Sophie Grelié, conceptrice et metteuse en scène, invite musique et espace à dialoguer. Autour d’un grand tipi blanc imaginé par Fanny Millard et Hélène Albert, l’espace de jeu en devient lieu d’écoute, de soi et de l’autre, du dedans, du dehors et de l’autour… Cyprile Meier, l’artiste lyrique, joue, chante des musiques inspirées par le pré-langage écrites par 3 compositrices et propose des situations d’écoute insolites.

Plaisir du son de la voix qui dit l’émotion et précède le sens. Œuvres de Sophie Grelié, Caroline Marçot..

From 6 months to 3 years

Compagnie Éclat

Cyprile Meier [soprano]

Sophie Grelié [design and direction]

She sings! Can you see her? The lady is there, right there. Near the hut. The lady. Oh! Not there! Shh!

Hiding behind the hut? I can hear her singing!

Sophie Grelié, designer and director, invites music and space to dialogue. Around a large white teepee imagined by Fanny Millard and Hélène Albert, the performance space becomes a place for listening, to oneself and the other, inside, outside and around? Cyprile Meier, the lyric artist, plays and sings music inspired by pre-language, written by 3 female composers, and proposes unusual listening situations.

The pleasure of the sound of the voice that expresses emotion and precedes meaning. ?uvres by Sophie Grelié, Caroline Marçot.

De 6 meses a 3 años

Compañía Éclat

Cyprile Meier [soprano]

Sophie Grelié [concepción y dirección]

¡Ella canta! ¿Puedes verla? La dama está ahí, justo ahí. Cerca de la cabaña. La señora. ¡Oh! ¡Ahí no! ¡Shhhhh!

¿Escondiéndose detrás de la cabaña? Puedo oírla, ¡está cantando!

Sophie Grelié, diseñadora y directora, invita a la música y al espacio a entablar un diálogo. Alrededor de un gran tipi blanco diseñado por Fanny Millard y Hélène Albert, el espacio de la representación se convierte en un lugar de escucha, de uno mismo y del otro, dentro, fuera y alrededor.. Cyprile Meier, la artista lírica, interpreta y canta música inspirada en el prelenguaje, escrita por 3 compositoras, y propone situaciones de escucha insólitas.

El placer del sonido de la voz que expresa la emoción y precede al sentido. ?uvres de Sophie Grelié, Caroline Marçot.

Von 6 Monaten bis 3 Jahren

Compagnie Éclat

Cyprile Meier [Sopran]

Sophie Grelié [Konzeption und Leitung]

Sie singt! Kannst du sie sehen? Die Dame sie ist da, genau da. Ganz nah an der Hütte. Die Dame. Oh, nicht mehr da! Chuuuut!

Versteckt sie sich hinter der Hütte? Ich höre sie, sie singt!

Sophie Grelié, Designerin und Regisseurin, lädt Musik und Raum zum Dialog ein. Rund um ein großes weißes Tipi, das von Fanny Millard und Hélène Albert entworfen wurde, wird der Spielraum zum Ort des Zuhörens, des Selbst und des Anderen, des Drinnen, des Draußen und des Drumherum? Cyprile Meier, die Opernkünstlerin, spielt und singt Musik, die von der Vorsprache inspiriert ist und von drei Komponistinnen geschrieben wurde, und bietet ungewöhnliche Hörsituationen an.

Genuss des Klangs der Stimme, der die Emotionen ausdrückt und dem Sinn vorausgeht. Werke von Sophie Grelié, Caroline Marçot.

