TROC DE JOUETS Route de Rancourt Hennecourt, 22 novembre 2023, Hennecourt.

Hennecourt,Vosges

Troc de jouets.

Salle Polyvalente.

Venez troquer les jeux de vos enfants.

Le principe : votre enfant vient avec un jeu , nous le vérifions, il l’échange avec l’un de 150 jeux sur places. Tout public

Mercredi 2023-11-22 14:00:00 fin : 2023-11-22 20:00:00. 0 EUR.

Route de Rancourt Salle Polyvalente

Hennecourt 88270 Vosges Grand Est



Toy swap.

Salle Polyvalente.

Come and swap your children’s games.

The principle: your child comes with a game, we check it, and he exchanges it with one of 150 games on site

Intercambio de juguetes.

Sala Polivalente.

Venga a intercambiar los juegos de sus hijos.

Principio: su hijo viene con un juego, nosotros lo revisamos y lo cambiamos por uno de los 150 juegos propuestos

Trödelmarkt für Spielzeug.

Mehrzweckraum (Salle Polyvalente).

Kommen Sie und tauschen Sie die Spiele Ihrer Kinder.

Das Prinzip: Ihr Kind bringt ein Spiel mit, wir überprüfen es und es tauscht es gegen eines der 150 Spiele auf dem Platz ein

