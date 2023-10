VIDE GRENIERS Route de Rambervillers Saint-Michel-sur-Meurthe, 4 novembre 2023, Saint-Michel-sur-Meurthe.

Saint-Michel-sur-Meurthe,Vosges

Le Club d’organisation local organise son vide-greniers à la salle polyvalente (face à la gare). Buvette et petite restauration.. Tout public

Dimanche 2023-11-04 08:00:00 fin : 2023-11-04 20:00:00. 0 EUR.

Route de Rambervillers Salle Polyvalente

Saint-Michel-sur-Meurthe 88470 Vosges Grand Est



The Club d’organisation locale organizes its garage sale in the Salle polyvalente (opposite the station). Refreshments and snacks.

El club organizador local organiza su venta de garaje en la Sala polivalente (frente a la estación). Bar y tentempiés.

Der lokale Organisationsclub organisiert seinen Flohmarkt in der Mehrzweckhalle (gegenüber dem Bahnhof). Getränke und kleine Speisen.

