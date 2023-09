SAISON CULTURELLE DES CORBIÈRES – EN ATTENDANT LE GRAND SOIR Route de Raissac d’Aude Canet, 2 décembre 2023, Canet.

Canet,Aude

TEMPS DE CIRQUE DANS L’AUDE # 12

Présenté avec le Théâtre-cinéma Scène Nationale de Narbonne, avec le soutien du département de l’Aude, et de la Verrerie d’Alès (Pôle national cirque Occitanie)

« En attendant le grand soir » Cie le Doux Supplice (30)

Nous sommes assis autour de la scène. Au centre, un clown-DJ, six acrobates et deux danseurs commencent à danser, à tourner et à défier l’équilibre à travers des figures et portés acrobatiques spectaculaires. Peu à peu, sans qu’on ne s’en rende compte, les artistes se rapprochent des spectateurs ou peut-être est-ce le contraire. Librement inspiré des danses populaires – tango, rondeau, rock et autres valses – En attendant le grand soir s’apparente à un bal, dans lequel la démesure acrobatique souffle un vent de folie.

Distribution : Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) et Guillaume Sendron en alternance avec André R Sznelwar, Caroline Leroy, Philipp Vohringer, Marie Pinguet et David Badia / écriture et mise en scène Pierre-Jean Bréaud regards extérieurs Julie Lefebvre et Patricia Marinier / création lumière Hervé Lacote régie générale Hervé Lacote et Mathias Flank / costumes Nadia Léon

A partir de 8 ans

Réservation recommandée

Hors Abonnement.

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

Route de Raissac d’Aude

Canet 11200 Aude Occitanie



TEMPS DE CIRQUE DANS L?AUDE # 12

Presented with Théâtre-cinéma Scène Nationale de Narbonne, with the support of the Aude department, and La Verrerie d?Alès (Pôle national cirque Occitanie)

« En attendant le grand soir » Cie le Doux Supplice (30)

We’re seated around the stage. In the center, a clown-DJ, six acrobats and two dancers begin to dance, spin and challenge balance with spectacular acrobatic figures and stunts. Little by little, without us realizing it, the performers draw closer to the audience – or perhaps it’s the other way around. Freely inspired by popular dances – tango, rondeau, rock and other waltzes – En attendant le grand soir is like a ball, in which acrobatic excess blows a wind of madness.

Cast: Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) and Guillaume Sendron alternating with André R Sznelwar, Caroline Leroy, Philipp Vohringer, Marie Pinguet and David Badia / written and directed by Pierre-Jean Bréaud / outside viewpoints Julie Lefebvre and Patricia Marinier / lighting design by Hervé Lacote stage management by Hervé Lacote and Mathias Flank / costumes by Nadia Léon

Ages 8 and up

Reservation recommended

Non-Subscription

TEMPS DE CIRQUE DANS L’AUDE # 12

Presentado en asociación con el Théâtre-cinéma Scène Nationale de Narbonne, con el apoyo del departamento de Aude y La Verrerie d’Alès (Pôle national cirque Occitanie)

« En attendant le grand soir » Cie le Doux Supplice (30)

Estamos sentados alrededor del escenario. En el centro, un clown-DJ, seis acróbatas y dos bailarinas comienzan a bailar, girar y desafiar el equilibrio con espectaculares figuras acrobáticas y acrobacias. Poco a poco, sin que nos demos cuenta, los artistas se acercan al público, o quizás sea al revés. Inspirada libremente en los bailes populares -tango, rondeau, rock y valses-, En attendant le grand soir (Esperando la gran noche) es como un baile en el que el exceso acrobático sopla un viento de locura.

Reparto: Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) y Guillaume Sendron alternando con André R Sznelwar, Caroline Leroy, Philipp Vohringer, Marie Pinguet y David Badia / escrita y dirigida por Pierre-Jean Bréaud, con la colaboración de Julie Lefebvre y Patricia Marinier / iluminación de Hervé Lacote dirección de escena de Hervé Lacote y Mathias Flank / vestuario de Nadia Léon

A partir de 8 años

Reserva recomendada

Fuera de abono

ZIRKUSZEIT IN DER AUDE # 12

Präsentiert mit dem Théâtre-cinéma Scène Nationale de Narbonne, mit der Unterstützung des Departements Aude und der Verrerie d’Alès (Pôle national cirque Occitanie)

« En attendant le grand soir » Cie le Doux Supplice (30)

Wir sitzen um die Bühne herum. In der Mitte sitzen ein Clown-DJ, sechs Akrobaten und zwei Tänzer und beginnen zu tanzen, sich zu drehen und das Gleichgewicht durch spektakuläre akrobatische Figuren und Hebefiguren herauszufordern. Nach und nach, ohne dass man es merkt, nähern sich die Künstler den Zuschauern oder vielleicht ist es auch umgekehrt. En attendant le grand soir (Warten auf den großen Abend) ist eine Art Ball, bei dem die akrobatische Maßlosigkeit einen Hauch von Verrücktheit verströmt.

Besetzung: Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) und Guillaume Sendron abwechselnd mit André R Sznelwar, Caroline Leroy, Philipp Vohringer, Marie Pinguet und David Badia / Drehbuch und Regie Pierre-Jean Bréaud Außenansichten Julie Lefebvre und Patricia Marinier / Lichtgestaltung Hervé Lacote Generalregie Hervé Lacote und Mathias Flank / Kostüme Nadia Léon

Ab 8 Jahren

Empfohlene Reservierung

Außerhalb des Abonnements

