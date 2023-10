FOULÉES BUISSONNIÈRES – ESPONDEILHAN Route de Puissalicon Espondeilhan, 5 novembre 2023, Espondeilhan.

Espondeilhan,Hérault

Les Foulées Buissonnières reviennent cette année pour une 7ème édition ! Au programme : 4 possibilités pour participer à la course.

– Course 1km pour les enfants (autorisation parentale obligatoire. Départ 9h30)

– Marche de 6km (autorisation parentale obligatoire, pour les adultes pas besoin d’un certificat médical. Départ 9h50)

– Course 6km (départ 10h)

– Course 10km (départ 10h).

2023-11-05 09:30:00

Route de Puissalicon

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie



The Foulées Buissonnières return this year for their 7th edition! On the program: 4 ways to take part in the race.

– 1km race for children (parental consent required. Starts at 9:30 a.m.)

– 6km walk (parental consent required, no medical certificate required for adults. Start 9:50am)

– 6km race (10am start)

– 10km race (10am start)

Las Foulées Buissonnières vuelven este año en su 7ª edición En el programa: 4 formas de participar en la carrera.

– Carrera de 1 km para niños (se requiere autorización de los padres. Salida a las 9.30 h)

– Marcha de 6 km (con autorización de los padres, sin certificado médico para los adultos. Salida a las 9.50 h)

– Carrera de 6 km (salida a las 10 h)

– Carrera de 10 km (salida a las 10 h)

Die Foulées Buissonnières kehren dieses Jahr für eine 7. Ausgabe zurück! Auf dem Programm: 4 Möglichkeiten, um am Lauf teilzunehmen.

– 1km-Lauf für Kinder (elterliche Erlaubnis erforderlich. Start 9:30 Uhr)

– 6km-Lauf (elterliche Erlaubnis erforderlich, für Erwachsene ist kein ärztliches Attest erforderlich. Start 9.50 Uhr)

– 6km-Lauf (Start 10 Uhr)

– 10km-Lauf (Start 10 Uhr)

